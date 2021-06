Crise hídrica é tema de debate na Comissão de Minas e Energia nesta terça

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discute, nesta terça-feira (15), a crise hídrica que atinge o País.

Na semana passada, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão do setor que monitora as condições de geração de energia no Brasil, divulgou uma nota técnica alertando para os níveis críticos de armazenamento, até o final do ano, dos reservatórios das usinas hidrelétricas que atendem os subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste.

"O Brasil vive a maior crise hidrológica da história e pode ter problemas com o fornecimento de eletricidade com efeitos deletérios para a sociedade e para a economia nacional", afirma o deputado Christino Áureo (PP-RJ), um dos proponentes do debate.

Ele lembra que a falta de água e o consequente acionamento de usinas térmicas deve aumentar o custo da energia para os consumidores.

"As consequências dessa crise podem afetar a inflação e o crescimento do PIB", alerta o deputado Danilo Forte (PSDB-CE). "Segundo os analistas, existe ainda o perigo de blecautes e de racionamento nos meses de seca que estão por vir."

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre outros:

- o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone da Nóbrega;

- o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi;

- a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Christianne Dias Ferreira;

- o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Thiago Barral;

- o coordenador-geral de Ciências da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Gilvan Sampaio de Oliveira;

- o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira.

A audiência será realizada no plenário 14, a partir das 9 horas.