BRDE completa 60 anos como principal parceiro de fomento do sul do Brasil

Sede do BRDE no Centro de Porto Alegre - Foto: BRDE Divulgação

Principal referência como instituição de fomento de caráter público no apoio a produtores rurais e empresas nos três Estados do sul do país, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) completa 60 anos de atuação nesta terça-feira (15/6). Entre os maiores bancos em tamanho de carteira de crédito do Brasil, com R$ 13,5 bilhões, o BRDE tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social de toda a região de atuação, compromisso cada vez mais alinhado com as agendas da inovação e da sustentabilidade.

Além de financiar projetos de longo prazo para empreendimentos públicos e privados de todos os portes, a instituição vem dando uma resposta importante às necessidades de maior capital de giro aos segmentos mais afetados pela pandemia de Covid-19. O BRDE fechou 2020 com mais de R$ 3,3 bilhões em crédito para investimentos e capital de giro a empreendedores dos três Estados acionistas – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além da parceria com Mato Grosso do Sul.

Diante de um cenário de crise, além dos seus próprios recursos, o banco vem trabalhando por meio de parcerias com outras instituições, nacionais e internacionais, com o objetivo de contemplar tanto o crédito emergencial em momento de extrema dificuldade para os empreendedores quanto o apoio a novos investimentos.

“Como agente de fomento, chegar aos 60 anos representa um acúmulo muito significativo de conquistas para toda a região, mas também carrega um grande desafio de futuro. Por isso, o BRDE busca acompanhar de modo contemporâneo as mudanças cada vez mais aceleradas, acentuando seu compromisso com uma agenda de sustentabilidade, de apoio à inovação, de um olhar para o impacto ambiental, econômico e social que cada projeto trará”, destaca a diretora-presidente Leany Lemos. Em seis décadas de atuação, o banco já atinge a marca de R$ 200 bilhões em operações de crédito.

Neste sentido, um aspecto relevante é o compromisso assumido pelo banco como signatário da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pelas Nações Unidas. “A partir da diversificação das nossas fontes de funding, houve também um esforço em ampliar os programas e linhas para atender a esse compromisso, o que compreende desde projetos para o uso e produção de energias renováveis, agricultura de baixo carbono e obras de saneamento, mas também estímulo ao empreendedorismo das mulheres”, acrescenta Leany. Aproximadamente 83% da carteira de crédito é aderente a, no mínimo, um ODS.

Diversificação

Criado em 1961 com o desafio inicial de propiciar ganhos de produtividade para uma economia regional à época majoritariamente agrícola, o BRDE nasce diante da necessidade de atrair para os estados do Sul melhores fatias das linhas de crédito federal, por muitos anos fonte majoritária de funding. Para o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, a instituição desempenhou um papel decisivo em favor do setor primário na Região Sul ao longo dos seus 60 anos. “Mesmo com características próprias, os três Estados têm no agronegócio uma verdadeira mola propulsora para suas economias, impactando toda uma cadeia de outros setores, como indústria e serviços, o que mostra a importância do banco como parceiro neste período, mas em especial para novos desafios e sempre com foco na sustentabilidade”, salientou o diretor.

Ao longo de sua trajetória, em especial no período mais recente, o banco buscou diversificar suas fontes a ponto de registrar, no último ano, uma redução da participação do Sistema BNDES a 57,6% do total de financiamentos contratados. Esse resultado ocorreu mesmo com um aumento de 24,3% do volume contratado com recursos do BNDES em relação ao ano anterior, que passou de R$ 1,5 bilhão em 2019 para R$ 1,9 bilhão em 2020.

O BRDE registra hoje uma importante relação de parcerias com organismos internacionais, como Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Bird-Banco Mundial, Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Banco Europeu de Investimentos (BEI), Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

No ano passado, as contratações com fontes externas corresponderam a R$ 308,4 milhões em operações, um salto de 93,6% na comparação com 2019. As concessões de crédito com recursos próprios somaram R$ 651 milhões, uma elevação de 75,1% em relação a 2019.

O BRDE também já trabalha com a preparação na emissão de títulos financeiros como alternativa de captação de recursos. Numa etapa inicial, a captação de RDBs é estimada em R$ 30 milhões, os quais serão alocados no Fundo BRDE de Promoção ao Desenvolvimento Produtivo, Sustentável e Social dos Estados da Região Sul – BRDE Promove Sul, a fim de serem utilizados para operações de crédito. Outras emissões estão programadas para 2022.

Incentivos fiscais

Além de apoiar com crédito produtores rurais, cooperativas, indústrias, serviços e o setor público, sempre a partir das diretrizes das políticas delineadas pelos Estados acionistas, o banco desenvolve sua política de responsabilidade socioambiental. Como agente de desenvolvimento social, econômico e cultural da região onde atua, tem como diretriz apoiar, por meio das leis de incentivos fiscais, diferentes projetos sociais, do esporte, da cultura e da saúde, aplicando de forma direta recursos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

No ano passado foram selecionados 106 projetos nos três Estados, totalizando R$ 4,3 milhões. No acumulado desde 2015, o banco já destinou mais de R$ 23,7 milhões por meio de leis de incentivos.

Trajetória

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) foi fundado em 15 de junho de 1961 por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com o objetivo de fazer o sul do Brasil prosperar. Desde então, tem sido um parceiro que apoia e acompanha o desenvolvimento de projetos para aumentar a competitividade de empreendimentos de todos os portes na região. O ativo total do banco é de R$ 16,7 bilhões, com um patrimônio líquido que chegou agora a R$ 3,12 bilhões (Relatório 2020).

Uma referência em financiamentos de longo prazo para investimentos, capaz de transformar projetos em realidades. É uma instituição financeira pública de fomento, controlada pelos três Estados do Sul e que conta com autonomia financeira e administrativa.

O BRDE atua incorporando nas suas rotinas práticas de boa gestão ASG (ambiental, social e governança), com uma visão de desenvolvimento sustentável da Região Sul, apoiando as políticas públicas dos controladores.

Conta atualmente com mais de 33 mil clientes ativos e está presente em 1.088 municípios, o que corresponde a 91,4% das cidades da região. O BRDE está sujeito a acompanhamento e controle do Tribunal de Contas, bem como à fiscalização do Banco Central. Tem hoje 468 colaboradores nos três Estados.

Com sede administrativa e agência em Porto Alegre, também tem agências em Florianópolis (SC) e Curitiba (PR), além de um escritório de representação no Rio de Janeiro (RJ) e espaços de divulgação em Campo Grande (MS) e em dez municípios da Região Sul.