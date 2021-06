Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados

Câmara doa 7,5 mil máscaras ao Hospital da Criança enviadas pela Câmara dos Deputados do Vietnã

Texto foi aprovado em 2019 pela Comissão de Direitos Humanos

14/06/2021 17h55 Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara de Notícias

Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados 7,5 mil máscaras cirúrgicas ao Hospital da Criança de Brasília que foram enviadas pela Assembleia Nacional - Quoc-Hoi do Vietnã. Os equipamentos de proteção foram entregues pela Embaixadora do Vietnã, Pham Thi Kim, nesta segunda-feira (14).

O Legislativo vietnamita doou dez mil máscaras para os funcionários da Câmara. Destes equipamentos, duas mil e quinhentas máscaras foram entregues aos trabalhadores da Casa. As restantes foram doadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao Hospital da Criança de Brasília com ciência da embaixada.

O coordenador de Medicina do Trabalho do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, Jair Yamamoto, disse que a doação é extremamente bem-vinda. “Nosso consumo de máscaras cirúrgicas é muito elevado. As máscaras serão encaminhadas para funcionários e acompanhantes”, explicou Yamamoto.