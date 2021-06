Apresentadora da TV Brasil é indicada ao Prêmio Comunique-se 2021

A apresentadora da TV Brasil, Marina Machado, é uma das indicadas ao Prêmio Comunique-se 2021. Ela concorre na categoria Apresentador com outros nove profissionais. A lista, divulgada nesta segunda-feira (14), foi definida por votação livre do público realizada no mês de maio.

A votação para a escolha dos três finalistas já começou e será realizada no site do Prêmio Comunique-se até às 23h59 do dia 4 de julho.

A jornalista Marina Machado apresenta o programa semanal Sem Censura desde o início de abril, quando estreou na emissora. Marina trabalhou no grupo Bandeirantes por 23 anos, emissora na qual apresentou o Jornal da Band, Jornal da Noite, Notícias da Redação, A Prévia, do Masterchef Brasil, e mediou debates do Canal Livre, idealizado por Fernando Barbosa Lima, mesmo criador do Sem Censura. Também ancorou, na BandNews TV, o programa de entrevistas Capital Natural.

É a primeira vez que Marina é indicada ao Prêmio Comunique-se, já tendo sido finalista em duas edições do extinto Prêmio Esso. Ela conta que recebeu a nomeação com surpresa e alegria. “Estou muito, muito feliz e honrada com isso. Ainda mais tendo profissionais que eu respeito e admiro, que são gigantes da comunicação, como meus concorrentes.”

Para ela, a indicação é resultado da combinação entre o perfil adotado na condução das entrevistas e a humanização na divulgação de notícias. “Esse reconhecimento é importantíssimo para provar que eu estou no caminho certo como apresentadora, fazendo o meu diferencial que é sempre trazer uma humanidade no processo de entrevista, de apresentação das notícias, num jornalismo que muitas vezes é opinativo, mas um opinativo que se impõe sobre a opinião alheia. E eu não gosto muito disso, eu gosto de ouvir e passar, trazendo um processo de humanidade nessa transmissão do conhecimento e da notícia”, explica Marina.

Em sua 18ª edição, o Prêmio Comunique-se objetiva inspirar futuras gerações de jornalistas, estimular a prática jornalística e a divulgação da importância do bom jornalismo no país. E, pela primeira vez, o evento será realizado totalmente online em virtude da pandemia de covid-19.

O resultado da divulgação dos três finalistas de cada uma das categorias está previsto para o dia 9 de agosto, quando será aberta a votação online para a escolha dos vencedores. Os ganhadores serão anunciados em transmissão digital no dia 16 de novembro.