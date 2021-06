Dois roteiros rurais estão entre os selecionados para participar do projeto Experiências do Brasil Rural

Vinhedos do Roteiro Ferradura dos Vinhedos, em Santana do Livramento - Foto: Henrique Pessoa dos Santos / Embrapa / Divulgação

O Roteiro Farroupilha Colonial, na Serra, e o Roteiro Ferradura dos Vinhedos, na Campanha, foram selecionados entre oito projetos de todo o país dentro do Experiências do Brasil Rural, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e Ministério do Turismo em parceria com Universidade Federal Fluminense. A iniciativa foi criada para impulsionar a agricultura familiar associada ao turismo e dar apoio técnico para estruturação de destinos e empreendimentos, bem como para a comercialização de produtos e serviços.

O edital nacional contempla quatro cadeias produtivas: queijo, vinho, cerveja e frutos da Amazônia. Os roteiros gaúchos trabalham com a produção de vinhos, além de contemplar na organização a história e a cultura do lugar e a valorização de outros produtos desenvolvidos na região.

Os primeiros treinamentos começaram no dia 8 de junho. “Para a Secretaria de Turismo de Farroupilha, a oportunidade de participar deste edital nacional vai fortalecer o trabalho do grupo, que devido à pandemia teve boa parte de seus atendimentos prejudicados. E agora é o momento de se preparar para uma retomada forte e segura”, afirma Marisa Poloni, turismóloga da prefeitura de Farroupilha.

De acordo com o coordenador do Roteiro Ferradura dos Vinhedos, João Paulo Miranda, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), instituição que organizou e desenvolveu o projeto desde 2010 junto com produtores, a expectativa com esta seleção é contribuir para a melhoria da rota turística por meio de um diagnóstico das potencialidades e desafios e de capacitações para os produtores.

Roteiro da Serra

Oito empreendimentos entre vinícolas, gastronomia típica, turismo rural e de aventura e dois projetos ligados às culturas italiana e sueca participam do roteiro. Durante nove meses diferentes treinamentos e pesquisas serão realizados nas propriedades para preparar um diagnóstico e um plano de ação para cada uma delas.

O Roteiro Farroupilha Colonial foi lançado em agosto de 2018, em parceria entre a prefeitura, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (Sintrafar) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS).

- - Foto: Divulgação / Prefeitura de Farroupilha

“Nosso roteiro é um projeto recente, ainda está em fase de construção para alinhar a oferta de turismo rural em Farroupilha ao padrão de produto que o turista está procurando. É um grande desafio que exige constante monitoramento e dedicação de todos”, acrescenta Marisa Poloni, da prefeitura de Farroupilha.

O roteiro oferece diversas experiências que valorizam a culinária típica, a história das famílias e da comunidade, que teve imigrantes italianos, mas também suecos, as belas paisagens do meio rural e a comercialização de produtos produzidos nas propriedades, e em especial para este edital o destaque é a produção vinícola.

Roteiro na Campanha

Da serra para a campanha, distante 522 quilômetros, se encontra o segundo roteiro turístico selecionado pelo projeto Experiências do Brasil Rural. É o Roteiro Ferradura dos Vinhedos, também conhecido por km 5, por se encontrar a cinco quilômetros do centro da cidade de Santana do Livramento. As vinícolas ali instaladas acabaram desenhando o formato de uma ferradura.

Além das cinco vinícolas, o roteiro conta também com visitas a lugares históricos e propriedades de produção de queijo, azeite de oliva, noz-pecã e embutidos.

“Esta seleção para o projeto Experiências do Brasil Rural é um reconhecimento do trabalho que já vem sendo feito pela Unipampa com os produtores, com o apoio da prefeitura e de outras entidades, e que esperamos que possa contribuir para a melhoria da Rota Turística da Ferradura dos Vinhedos”, ressalta Miranda.

Santana do Livramento é responsável por 30% da produção vinícola do Rio Grande do Sul, com cerca de 20 famílias envolvidas na produção de uva e vinho. Em 2020, a região da Campanha, que engloba 14 municípios e 17 vinícolas, incluindo Santana do Livramento, conquistou o selo de Indicação de Procedência (IP) para vinhos finos tintos, brancos, rosés e espumantes. O selo é fornecido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). E em 2018, o roteiro foi reconhecido como Rota Turística pela Lei Estadual 15.164, de 2018.

De acordo com João Miranda, o roteiro representa um grande potencial, agregando renda para os produtores, para a economia do município e para a economia do Rio Grande do Sul. “Além de diversificar a matriz econômica, o roteiro traz recursos não só de forma direta para os produtores, mas também indireta, com a vinda de turistas, que movimentam o comércio local, a hotelaria, gerando empregos diretos e indiretos”, afirma.