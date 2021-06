Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados

Congresso se ilumina de vermelho em apoio ao Dia Mundial do Doador de Sangue

A iluminação especial foi sugerida pelo Ministério da Saúde e ficará até sexta-feira (18)

14/06/2021 09h45 Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara de Notícias

O prédio do Congresso costuma ser iluminado para chamar atenção para temas atuais - (Foto: Pierre Triboli)

O prédio do Congresso Nacional recebe iluminação vermelha nesta segunda-feira (14), Dia Mundial do Doador de Sangue.

A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, com o objetivo de homenagear os doadores de sangue e conscientizar os não-doadores sobre a importância deste gesto, responsável pela salvação de milhares de vida.

Segundo o Ministério da Saúde, 1,8% da população brasileira doa sangue de forma regular. Esse número fica um pouco abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), mas bem atrás dos 5% registrados em países da Europa. As doações constantes são essenciais, sobretudo nesse período de pandemia de Covid-19, quando houve queda de até 50% no número de doações em algumas regiões do Brasil.