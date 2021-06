BM de Ijuí realiza operações policiais no final de semana

No final de semana de 11 a 13 de junho a Brigada Militar de Ijuí realizou várias operações, com preferência de atuação naqueles locais e horários que apresentam maiores índices de crimes contra o patrimônio e crimes violentos, desenvolvendo ações de policiamento ostensivo preventivo e repressivo através de abordagens qualificadas e barreiras veiculares dinâmicas para fiscalização de veículos e pessoas.

O efetivo do serviço administrativo do 29º BPM foi empregado na operação e atuou conjuntamente com as equipes da Força Tática das 17hs as 23 hs, na sexta-feira.

Foram fiscalizados 04 estabelecimentos e 22 veículos, sendo lavrados 05 autos de infração, 01 pessoa foi presa por tráfico de drogas e 52 pessoas foram identificadas.

