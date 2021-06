Iluminação rosa no Congresso lembra o mês da LAM, doença rara dos pulmões

O prédio do Congresso Nacional será iluminado neste sábado (12) e domingo (13) com a cor rosa para lembrar o Mês Mundial de Conscientização da Linfangioleiomiomatose. Conhecida como LAM, a doença se caracteriza pela presença de cistos nos pulmões, sistemas linfáticos e rins, é considerada uma neoplasia de baixo grau e pode comprometer a função pulmonar, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

Autor do pedido de iluminação, o deputado Alan Rick (DEM-AC) afirma que o objetivo é conscientizar a população sobre a doença. Em pronunciamento no Plenário da Câmara, ele ressaltou que vem trabalhando, desde 2014, para criar leis nacionais, estaduais e municipais que atendam as pessoas com doenças raras como a LAM. É importante, em sua opinião, implementar políticas de auxílio para o tratamento, conscientização e orientação dos pacientes.

Devido à proliferação de células musculares da LAM, pode haver obstrução de vias aéreas e de vasos sanguíneos nos pulmões, de acordo com a SBPT. Com o tempo, o paciente passa a ter dificuldade de oxigenação adequada do organismo. Não há ainda tratamento que proporcione a cura da doença, alerta a entidade médica. O transplante pulmonar é indicado em casos avançados.