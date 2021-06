Deputadas cobram cumprimento de cotas para candidaturas femininas nas eleições

A deputada Renata Abreu (Pode-SP) ressaltou que considera a quota de candidaturas uma vitória, mas, como dirigente partidária, explicou qual é a lógica vigente.

“Os partidos, na hora de construir a chapa, colocam quem tem voto, porque é a lógica do sistema proporcional para se atingir um quociente eleitoral. Então, como a mulher passou muitos anos sendo tratada de forma diferente, porque nós não tínhamos o direito de votar, de trabalhar, as mulheres eram preteridas, porque não tinham voto comprovado”, disse.

Segundo a deputada, uma das formas de se chegar a um equilíbrio na representatividade pode ser a adoção das cadeiras efetivas para as mulheres nos parlamentos. Ela acrescenta que a bancada feminina da Câmara busca um consenso em torno de um percentual de vagas que seja viável para a aprovação pelo Congresso.

Durante a comissão geral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, explicitou o seu apoio à reserva de cadeiras para as representantes femininas. Ele relatou que, ao acompanhar as últimas eleições no México, verificou que havia chapas paritárias: para cada candidato homem, uma mulher.

“Eu acho que 15% por cento apenas de representação feminina no Congresso é muito pouco e, evidentemente, essa é uma questão política que será decidida pelos senhores, mas eu apostaria num avanço progressivo de reservar 20% das vagas para mulheres, para quebrar o ciclo de discriminação”, sugeriu o ministro.

Barreiras

Coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão (PP-DF) destacou que, além de votarem e serem votadas, as mulheres têm direito de participar das tomadas de decisão, mas listou algumas barreiras para alcançar este patamar, como a falta de apoio nos espaços públicos e os estereótipos de gênero.

Já a deputada Lídice da Mata (PSB-BA) lembrou que não há sistema democrático que não inclua as maiorias, como mulheres e negros, no caso do Brasil. A deputada Soraya Santos (PL-RJ) se manifestou nesta mesma linha de pensamento.

“Quando se fala em representatividade democrática, não se consegue compreender como, no Brasil, uma maioria vira minoria no sistema eleitoral.”

Margarete Coelho lembrou a violência política contra as mulheres - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Relatora do grupo de trabalho que analisa a reforma do Código Eleitoral, a deputada Margarete Coelho (PP-PI) citou outra barreira à participação feminina: a violência política contra as mulheres.

“Este é um grande mal, que atinge não as mulheres, não é um problema das mulheres, é um problema da nossa democracia, que exclui maiorias, ou que minoriza maiorias e faz com que o sistema seja extremamente deficitário”, disse.

Durante o debate, o ministro Luís Roberto Barroso sugeriu que as mulheres também tenham pelo menos 30% de participação nos cargos de direção dos partidos. Algumas deputadas elogiaram o titular do TSE por uma ação recente e inédita: a indicação dos nomes de três advogadas na composição de uma lista tríplice para o cargo de ministro substituto do tribunal.