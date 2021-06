Comissão discute mobilidade urbana e acessibilidade para os idosos

Com o tema "Envelhecimento ativo - Mobilidade e Acessibilidade", a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realiza audiência pública na próxima quinta-feira (17), com a presença de especialistas e representante do governo.

A reunião será no plenário 12, às 10 horas, por videoconferência, e poderá ser acompanhada de forma interativa pelo E-democracia.

Foram convidados para o debate:

- o médico ortopedista e traumatologista, e integrante do Ministério da Saúde, Marcus Vinícius Fernandes Dias;

- a assistente social, gerontologista e pesquisadora voluntária da Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), Lidiane Charbel Souza Peres;

- representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG);

- representante do Ministério da Cidadania;

- deputado Vinícius Farah, 1º vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara.

Quedas

O deputado Dr. Frederico (Patriota-MG), autor do requerimento para realização da audiência, lembra que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), as quedas em idosos representam um grave problema de saúde, merecendo medidas preventivas, tanto com a adequação de espaços públicos, quanto com o cumprimento das Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD) dentro das ILPIs.

Para o deputado, no que tange à mobilidade, à acessibilidade e aos ambientes públicos de convivência e de promoção de atividades físicas em ambientes urbanos, "vislumbra-se a necessidade de debates que igualmente tratem da conformação e aperfeiçoamento de tais espaços ao conceito de envelhecimento ativo".