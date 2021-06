Comissão debate retomada do Turismo após a pandemia

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima quinta-feira (17) para debater os "Planos e Programas do Ministério do Turismo para o ano de 2021", com a presença do ministro Gilson Machado.

A reunião será no plenário 5, às 9 horas.

O deputado Bacelar (Pode-BA), que pediu a audiência, lembra que, diante da imobilidade imposta por medidas de isolamento social, uma atividade cuja existência depende, exclusivamente, da mobilidade humana encontra-se profundamente afetada.

"Aviões no solo, ônibus nas garagens, hotéis fechados, atrações turísticas canceladas, pacotes suspensos foram as marcas de 2020. Levando em conta todo o setor, a crise econômica provocada pelas medidas de restrições para conter a Covid-19 tiraram R$ 290 bilhões do turismo em 2020", disse o deputado.

Desemprego

Além disso, completou Bacelar, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, no ano passado, 397 mil postos formais de trabalho foram eliminados no setor, o que representa uma queda de 12,8% na força de trabalho dessas atividades.

"A presença do ministro do Turismo se faz essencial nesta Comissão com o objetivo de apresentar as metas e estratégias da pasta na retomada do setor no período pós-pandemia", observou Bacelar.