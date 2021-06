Comissão externa debate obras paralisadas no saneamento e recursos hídricos

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha as obras públicas inacabadas no País realiza audiência pública na próxima quarta-feira (16), sobre o tema "Obras Paralisadas no Saneamento e Recursos Hídricos".

O debate atende a pedido da coordenadora da comissão, deputada Flávia Morais (PDT-GO), e está marcado para as 14 horas. O local ainda não foi definido.

Foram convidados:

- o secretário nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Ronaldo Maranhão Braga Borges;

- o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Andrade Moreira Pinto;

- o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, Gustavo Leipnitz Ene;

- o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade;

- o secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional, Sérgio Luiz Soares de Souza Costa.