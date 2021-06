Comissão debate regulamentação dos esportes eletrônicos

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública na segunda-feira (14) para debater a regulamentação e os desafios dos esportes eletrônicos (e-Sports) no Brasil.

A iniciativa do debate é dos deputados Hélio Lopes (PSL-RJ), Felipe Carreras (PSB-PE), Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) e Luiz Lima (PSL-RJ).

Eles destacam que esse mercado cresce exponencialmente a cada ano, com o surgimento de competições internacionais de games como League of Legends, que é jogado no computador. "Como consequência, surge um intercâmbio de informações e de cultura de todas as partes do mundo, conectando direta e indiretamente os cinco continentes", dizem.

Os parlamentares afirmam que os jogos trazem benefícios, como a melhoria da capacidade de memória, motora e de raciocínio dos praticantes "Trata-se de um tema, portanto, relevante para a economia, o esporte e a educação do País."

Convidados

Foram convidados para a audiência, entre outros:

o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, Daniel Cossi;

o psicólogo da organização MIBR João Ricardo Cozac;

o secretário nacional do Esporte de Alto Rendimento, Bruno Souza;

o secretário de Ciência e Tecnologia do DF e organizador da Campus Party, Gilvan Máximo; e

o CEO da Federação Internacional de e-Sports, Paul J. Foster.

Como assistir

A reunião será realizada no plenário 11, às 14 horas. O público poderá enviar perguntas aos participantes e acompanhar a discussão ao vivo por meio do portal e-Democracia.