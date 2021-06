Comissão discute recuperação econômica depois da pandemia

Em debate da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados, na quarta-feira (9), representantes do setor produtivo defenderam a aprovação da reforma tributária para melhorar a economia brasileira depois da pandemia.

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse que as medidas adotadas pelo governo ano passado foram eficientes e, por isso, o Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) fechou 2020 com queda de 4% em vez de cair 9% como era a previsão do Fundo Monetário Internacional. E comemorou a volta dos investimentos privados no País.

Para o deputado Zé Neto (PT-BA), que pediu a realização da audiência, o Brasil está indo na contramão de países da Ásia, Europa e dos Estados Unidos ao apostar em investimentos da iniciativa privada.

