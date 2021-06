CCJ aprova ponte em homenagem a Lucídio Portella, ex-governador do Piauí

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira (10), o Projeto de Lei 1803/21, da deputada Margarete Coelho (PP-PI), que denomina “Ponte Governador Lucídio Portella” a ponte sobre o rio Parnaíba que liga os municípios de Santa Filomena (PI) e Alto Parnaíba (MA), na BR-235.

A proposta foi aprovada em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir diretamente ao Senado, a não ser que haja recurso para a análise pelo Plenário.

O relator, deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), apresentou parecer pela aprovação do texto. A autora, Margarete Coelho, justifica a proposta ao dizer que o nome de Lucídio Portella “será para sempre lembrado por todos em razão de seu amor e de sua dedicação ao estado do Piauí”.

“A ponte é uma continuação da BR-235, uma rota importante para o escoamento da produção de grãos do sul do estado, estimulará o agronegócio e levará desenvolvimento a uma região produtora, mas carente do estado. Atribuir-lhe o nome de Lucídio Portella é uma forma de homenagear postumamente esse grande homem”, afirma a deputada.

Natural de Valença, no interior do Piauí, Lucídio Portella era médico e foi governador do estado entre os anos de 1979 a 1983, vice-governador entre os anos de 1987 e 1991 e senador por um mandato entre os anos de 1991 e 1999. Era irmão mais velho do também ex-governador, ex-senador e ex-deputado do Piauí, Petrônio Portela.