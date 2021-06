Comissão debate processamento e pagamento do seguro-defeso

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na segunda-feira (14) para discutir o processamento e pagamento do seguro-defeso.

O debate atende a requerimento do deputado Silas Câmara (Republicanos-AM). Ele lembra que todo ano, durante o período de defeso, quando as atividades de pesca são suspensas para reprodução das espécies, os pescadores profissionais artesanais recebem o seguro-defeso.

"O seguro-defeso nada mais é do que uma espécie de seguro-desemprego para os pescadores profissionais artesanais. Ocorre que esses trabalhadores vêm sofrendo muito com a morosidade dos órgãos públicos para deferir seus registros e solicitações do seguro-defeso", reclama o deputado. "Neste sentindo, proponho essa audiência pública para que possamos buscar solução para melhorias do cadastros, e consequentemente os pagamentos deste seguro", conclui Câmara em seu requerimento.

Foram convidados para o debate:

- o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Leonardo José Rolim Guimarães;

- o subsecretário de Políticas Públicas e Relações do Trabalho do Ministério da Economia, Sylvio Eugenio de Araújo Medeiros;

- o coordenador-geral de Gestão de Benefícios do Ministério da Economia, Marcio Alves Borges;

- o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jorge Seif Júnior;

- o diretor de Produto de Governo da Caixa Econômica Federal, Tiago Cordeiro de Oliveira;

- o diretor do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, Gustavo Tillmann;

- o presidente da Federação dos Sindicatos dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Estado do Amazonas (Fesinpeam), Raimundo Braga Gonçalves;

- o presidente Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, Abraão Lincoln Ferreira da Cruz; e

- o presidente da Federação dos Trabalhadores de Pesca e Aquicultura do Amazonas (Fetape-AM), João Vieira da Silva.

A audiência está prevista para começar as 13 horas, no plenário 12.