Presidente da Câmara é condecorado com Ordem do Mérito Naval

Lira (máscara clara) ao lado do presidente do Senado (E) e deputados condecorados - (Foto: Melina Sales)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi condecorado com a Ordem do Mérito Naval nesta sexta-feira (11). Ele participou da cerimônia de comemoração do 156º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo.

A comenda é entregue aos militares da Marinha que se distinguiram no exercício da profissão e, excepcionalmente, as organizações militares e instituições civis, nacionais e estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, assim como personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que prestaram relevantes serviços à Marinha do Brasil.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e os deputados Bia Kicis (PSL-DF), Julio César Ribeiro (Republicanos-DF) e Carlos Gomes (Republicanos-RS) também foram agraciados com a medalha.