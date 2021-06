Comissão debate projeto que cria Política de Incentivo ao Cacau de Qualidade; acompanhe

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta sexta-feira (11) sobre o tema "Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade". A reunião ocorrerá no plenário 11, a partir das 9 horas.

Participarão da discussão: a diretora-executiva da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), Anna Paula Losi; o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, Ubiracy Fonseca; o diretor da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, representando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Waldeck Pinto de Araújo Júnior; o ex-superintendente dessa comissão executiva Juvenal Maynart; o diretor do Centro de Inovação do Cacau, Cristiano Villela Dias; o representante dos consórcios de municípios da Bahia e adjacências, Antônio Valete; e o idealizador do Projeto Cacau [email protected], Ivan Costa.

O deputado Tito (Avante-BA), que propôs a realização da audiência, disse que o objetivo é debater o Projeto de Lei 4107/19, de autoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA).

"A proposta, já aprovada no Senado Federal, e almeja promover a produtividade, industrialização e comercialização do cacau em maior escala, devolvendo assim ao Brasil o título de maior produtor de cacau do mundo", observou.