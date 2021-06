Deputados debatem risco de infarto para as mulheres

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promove audiência pública, na segunda-feira (14), com o tema "As mulheres também infartam". O evento será realizado no plenário 7 às 14 horas.

De acordo com o deputado Hiran Gonçalves (PP-PR), que pediu a realização do debate, a cada ano, quase 9 milhões de mulheres no mundo morrem de doenças cardiovasculares, como o infarto e o acidente vascular cerebral (derrame). "Este número é maior do que o total de mulheres que morrem de todos os tipos de câncer, tuberculose, HIV/AIDS e malária somados, sendo que no Brasil as doenças do coração matam 8 vezes mais mulheres do que o câncer de mama", completa.

Foram convidados:

- o presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), Ricardo Alves da Costa;

- o diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), Roberto Botelho;

- o coordenador da campanha Coração Alerta e ex-presidente da SBHCI, Marcelo Cantarelli;

- a coordenadora do grupo Mint- Mulheres Intervencionistas e ex-presidente

da SBHCI, Viviana de Mello Guzzo Lemke;

- o diretor de Educação Médica Continuada da SBHCI, Paulo Henrique Jorge;

- deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO).

O evento terá transmissão interativa pelo e-Democracia.