Pacheco vai propor semana de esforço concentrado no Senado

Na reunião do Colégio de Líderes prevista para esta sexta-feira (11), a partir das 9h, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai propor que o Senado faça uma semana de esforço concentrado entre 21 e 25 de junho. Ele fez esse anúncio no início da sessão deliberativa do Plenário desta quinta-feira (10).

— [Será] Um esforço concentrado que envolverá a presença física dos senadores. Portanto, teremos obviamente que observar a disciplina do distanciamento e dos rigores sanitários em função do momento excepcional que vivemos, de pandemia — disse.

Pacheco destacou que entrarão na pauta da semana de esforço concentrado as sabatinas e as votações dos indicados para cargos em agências reguladoras, no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça, em embaixadas e de ministro de tribunal superior.

Comissões

O presidente do Senado também informou que pretende reunir a Comissão Diretora do Senado para promover uma alteração em ato da Comissão Diretora da Casa relacionado ao funcionamento virtual das comissões permanentes. Pacheco afirmou que, com essa alteração, essas comissões poderão realizar suas atividades durante a semana de esforço concentrado.

— [Isso permitirá o] Funcionamento normal das comissões, mas obviamente com o rigor de se manter virtual nas suas respectivas salas no Senado Federal — disse.

Faltas justificadas

Rodrigo Pacheco pediu “empenho e dedicação” dos parlamentares durante o esforço concentrado, que será presencial. O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO), que é diabético, demonstrou preocupação com os colegas que fazem parte dos grupos de risco em relação à covid-19.

— Eu vou consultar o meu médico e só participarei presencialmente se houver a liberação dele. Do contrário, eu não vou colocar minha vida em brincadeira, não, presidente — declarou Kajuru.

Apesar de as reuniões serem presenciais, Pacheco garantiu que todos os cuidados serão adotados. Ele afirmou que em eventual impossibilidade de comparecimento, a falta será devidamente justificada.

