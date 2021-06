20ª CRE distribui cestas básicas para famílias de estudantes em vulnerabilidade social

A 20ª Coordenadoria Regional de Educação (20ª CRE), Palmeira das Missões, receberá amanhã, 11, cerca de 2500 kits de cestas básicas, oriundas de recursos provenientes do Governo do Estado e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os kits de alimentação serão distribuídos às escolas da região nos próximos dias e posteriormente entregues para as famílias de alunos em vulnerabilidade social.

A distribuição será feita durante os dias 11 e 14 no Ginásio Católico da Igreja Nossa Senhora do Rosário em Palmeira das Missões. A entrega das cestas básicas seguirá o critério de vulnerabilidade social estabelecido pelo Governo Federal, em ações que beneficiam famílias que constam no cadastro do Bolsa Família e que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.