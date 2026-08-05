Quinta, 06 de Agosto de 2026
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Aposentadoria com idade mínima de 67 anos? Isso é FALSO!

Circula nas redes sociais a informação de que o Senado Federal estaria discutindo uma nova reforma da aposentadoria que elevaria a idade mínima par...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/08/2026 às 20h07
Aposentadoria com idade mínima de 67 anos? Isso é FALSO!
credito=

Circula nas redes sociais a informação de que o Senado Federal estaria discutindo uma nova reforma da aposentadoria que elevaria a idade mínima para 67 anos. Essa informação é FALSA. Não há proposta de emenda à Constituição (PEC) em tramitação na Casa com esse teor.

No Brasil, desde a reforma da Previdência ( Emenda Constitucional 103, de 2019 ), a idade mínima geral para a aposentadoria urbana pelo INSS é de 62 anos para mulheres e de 65 anos para homens. Para alterar essa regra, seria preciso mudar novamente a Constituição, mas o tema não está em análise no Senado.

Uma proposta de emenda à Constituição é uma iniciativa legislativa para alterar o texto da Carta, que é a lei máxima do país e tem impacto na organização do Estado e nos direitos dos cidadãos. Por isso, as PECs possuem um rito de aprovação mais rigoroso do que o de leis comuns.

Dúvidas? Fale com o Senado Verifica

OSenado Verificaé um canal dedicado a combater a desinformação e esclarecer dúvidas sobre a atividade legislativa. Se você recebeu alguma informação suspeita sobre o Senado Federal, entre em contato pelo WhatsApp: +55 61 98190-0601.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A deputada Professora Luciene (centro) conduziu debate com Berta Lima, Valdoir Wathier e Paulo Franca Jr (à dir.) - Foto: Ton Molina/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Na CMO, especialistas pedem mais recursos para melhorar educação infantil

Em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), na tarde desta quarta-feira (5), especialistas reconheceram avanços na educação infantil...

 Na posse, Lourdinha Pereira disse que vai atuar pelo fortalecimento dos municípios, da saúde e da educação - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Senado Federal Há 10 horas

Lourdinha Pereira toma posse no Senado no lugar de Ana Paula Lobato

O Senado empossou nesta quarta-feira (5) Lourdinha Pereira (PSB-MA), suplente da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA), que pediu licença temporária d...

 O primeiro turno está marcado para o domingo, 4 de outubro - Foto: marri
Senado Federal Há 10 horas

Saiba como consultar seu local de votação nas eleições de outubro

Os eleitores de todo o país já podem consultar os locais de votação para as eleições de 2026. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro e o...

 Frei Orlando ingressou nas tropas brasileiras na Itália e é patrono da assistência religiosa do Exército - Foto: Reprodução/OFM Província Santa Cruz
Senado Federal Há 12 horas

Capelão do Exército na 2ª Guerra, frei Orlando ganha título de herói da Pátria

Foi publicada em edição extra doDiário Oficial da União, na terça-feira (4), a lei que inscreve o nome de frei Orlando noLivro dos Heróis e Heroína...

 Davi Alcolumbre e Nunes Marques participam da abertura da exposição 'O Caminho do Voto' - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Senado Federal Há 13 horas

Em exposição do TSE no Senado, Davi aponta confiabilidade do sistema eleitoral

O Senado abriu nesta quarta-feira (5) a exposiçãoO Caminho do Voto, organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A mostra apresenta as etapas...

Tenente Portela, RS
15°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 26°
15° Sensação
1.41 km/h Vento
98% Umidade
100% (7.14mm) Chance chuva
07h12 Nascer do sol
18h09 Pôr do sol
Sexta
16°
Sábado
20°
Domingo
14°
Segunda
11°
Terça
14°
Últimas notícias
Educação Há 4 horas

Ideb mostra avanço da educação básica no país
Esportes Há 4 horas

Maiores campeões, Cruzeiro e Grêmio vão às quartas da Copa do Brasil
Tecnologia Há 6 horas

Rede Líderes lança editora com 850 líderes empresariais
Economia Há 6 horas

Redução da taxa de juros ainda é insuficiente, avaliam entidades
Tecnologia Há 6 horas

Instituto Percorre abre vagas gratuitas em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,05%
Euro
R$ 5,92 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,706,63 +0,27%
Ibovespa
177,726,17 pts -0.09%
Mega-Sena
Concurso 3040 (04/08/26)
03
16
24
30
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7084 (05/08/26)
17
22
36
54
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3754 (05/08/26)
01
03
04
05
07
08
11
12
13
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2959 (05/08/26)
05
08
10
12
22
27
33
35
36
43
49
50
56
61
63
64
65
70
74
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2992 (05/08/26)
10
14
16
21
30
31
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias