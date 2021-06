Senado homenageará dia do comissário de proteção da criança e do adolescente

Izalci Lucas argumentou que os comissários exercem um importante e difícil papel na representação de juízes “para evitar e fazer cessar a situação de risco em que se encontram crianças e adolescentes”. “Ser os olhos, os ouvidos, as pernas do juiz, não constitui uma tarefa fácil. É quase uma vocação. É necessário que se tenha um perfil adequado para lidar com a realidade das ruas, das drogas, do álcool, e da violência contra jovens e crianças”, disse o senador.

Foram convidados para a reunião Eustáquio Coutinho, assessor técnico da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal; Sérgio Domingos, defensor público da Infância e Juventude do Distrito Federal; as supervisoras da seção de Apuração e Proteção da Vara da Infância e da Juventude no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Ana Luiza Müller e Carmelita Pereira Cardoso; os agentes de proteção Paulo Antonio de Oliveira e Marilene Candida Alves de Miranda da Silva; e Maria Cristina Santos Lacerda de Souza, viúva do agente de proteção e ex-presidente da Associação dos Comissários de Proteção da Infância e da Juventude do DF (Ascop-DF), Augusto César de Souza Sobrinho, falecido em decorrência da covid-19.