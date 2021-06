Comissão vai a São Luís para averiguar fechamento de agências do BB

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados fará visita técnica a São Luís (MA) nesta sexta-feira (11) para averiguar o fechamento de agências do Banco do Brasil no estado.

O pedido para realização da visita, seguida de mesa redonda, é do deputado Hildo Rocha (MDB-MA). Ele lamenta o fechamento das agências de um banco público, o que, para ele, "terá consequências sociais de diversas ordens". O deputado argumenta que faltam meios para que as pessoas se desloquem para cidades ou bairros distantes para realizar serviços bancários.

"E, como se sabe, os bancos públicos são os principais responsáveis por atender esse público. Estamos falando de beneficiários de previdência e assistência social e de pequenos produtores rurais dependentes de serviços prestados em unidades de atendimento do BB", afirmou Hildo Rocha.

Ele também alerta para o fato de milhões de brasileiros ainda não terem computadores, celulares ou planos de internet ilimitada. "Para eles, as unidades de atendimento são o caminho disponível para acesso ao sistema financeiro", completou.

Participam da visita, além do deputado Hildo Rocha, os deputados Bira do Pindaré (PSB-MA) e Pedro Lucas Fernandes (PTB-MA). Foram convidados para dsicutir o assunto com os parlamentares o presidente da Associação Comercial do Estado de São Luís, Cristiano Barroso; o presidente da Sindicato dos Bancários no Estado do Maranhão, Eloy Natan Silveira Nascimento; e o presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, Erlanio Xavier; entre outros.

Confira a lista completa de convidados.