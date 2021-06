Comissão debate impactos da Copa América no enfrentamento da pandemia

Governo e oposição discordam sobre a realização do torneio no Brasil - (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta sexta-feira (11) para discutir os impactos da Copa América no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

O torneio está previsto para ser realizado no Brasil de 13 de junho a 10 de julho, após as desistências de Colômbia (por questões políticas) e Argentina (devido ao agravamento da crise sanitária) sediarem o evento.

Ações protocoladas no Supremo Tribunal Federal (STF) por partidos de oposição tentam suspender a competição, sob o argumento de que ela pioraria a situação do País. "São quase 500 mil mortes causadas pela pandemia, e o ritmo de vacinação não garantirá a devida imunidade para o Brasil sediar evento dessa magnitude", afirma o deputado Rogério Correia (PT-MG), autor do requerimento da audiência.

O governo, por sua vez, defende a realização do torneio e sustenta que os jogos não terão público e serão adotados protocolos sanitários. Entre os pontos que precisarão ser respeitados, estão a realização de testagem das delegações a cada 48 horas, além do isolamento de atletas e comissões técnicas nos hotéis das cidades-sede (Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro), sendo liberada a saída apenas para treinos, jogos ou questão de saúde.

Convidados

Foram convidados para o debate representantes do Ministério da Cidadania; da Confederação Brasileira de Futebol (CBF); da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol); e da Associação de Médicos pela Democracia.

Como assistir

A reunião será realizada no plenário 7, a partir das 10 horas. O público poderá acompanhar a discussão ao vivo e enviar perguntas ao participantes por meio do portal e-Democracia.