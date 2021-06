Senado será iluminado de laranja para destacar campanha contra queimaduras

Iluminação laranja do Senado durante homenagem feita no ano passado - Roque de Sá/Agência Senado

Para o relator do Orçamento de 2021, senador Marcio Bittar (MDB-AC), a prorrogação do auxílio emergencial era inevitável — a prorrogação foi anunciada pelo governo federal nesta semana. "É bom esclarecer que isso é dívida, que o Brasil inteiro vai ter de pagar. Mas é uma dívida que se justifica, porque milhões de brasileiros, para se alimentar, precisam do auxílio emergencial", disse ele. Bittar também é relator da PEC Emergencial.