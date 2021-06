Câmara aprova acordo com Bahrein e encerra sessão

Foi encerrada há pouco a sessão deliberativa virtual da Câmara dos Deputados desta quinta-feira (10). Mais cedo, ao abrir os trabalhos, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), anunciou que nesta tarde só seriam analisadas propostas previamente acordadas entre os líderes partidários.

Em seguida, o Plenário aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 697/19, que trata do “Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Reino do Bahrein sobre Serviços Aéreos”. O texto segue agora para o Senado.

A bancada do PSL não concordou com a votação do Projeto de Lei 2949/20, do deputado Idilvan Alencar (PDT-CE) e outros, que trata do retorno das aulas presenciais interrompidas pela pandemia de Covid-19. A proposta, aprovada em maio pela Comissão de Educação, será analisada em outra oportunidade.

Mais informações a seguir.