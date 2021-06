Plenário da Câmara aprova acordo com Bahrein sobre serviços aéreos

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (10) o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 697/19, que trata do “Acordo entre a República Federativa do Brasil e o Reino do Bahrein sobre Serviços Aéreos”, assinado no Bahrein em 2018. A proposta segue agora para análise do Senado.

Esse é um dos primeiros acordos entre Brasil e Bahrein. A ideia é viabilizar o transporte internacional de passageiros, bagagens, cargas e malas postais por meio da designação de empresas aéreas que prestarão tais serviços.

Entre outros pontos, o acordo estabelece os direitos das empresas aéreas nas rotas especificadas e as situações em que as partes poderão negar, revogar ou limitar autorizações e normas de segurança ou sobre tarifas e concorrência.

