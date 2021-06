Lira recebe medalha da Ordem do Mérito da Defesa

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi condecorado com a medalha da Ordem do Mérito da Defesa nesta quinta-feira (10). A Ordem do Mérito foi criada em junho de 2002 e destina-se aos militares das Forças Armadas, forças auxiliares, personalidades civis e militares e instituições civis nacionais ou estrangeiras.

O presidente da Republica, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia e entregou as medalhas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também foi agraciado.