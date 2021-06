Comissão de Agricultura aprova projeto que institui política de incentivo à motorização elétrica no meio rural

Moreira: é importante incentivar o desenvolvimento dessas tecnologias - (Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (9), proposta que institui uma política para estimular o uso da propulsão elétrica em máquinas agrícolas, como tratores, implementos, motocultivadores e motobombas.

Conforme o texto, a Política Nacional de Incentivo à Motorização Elétrica Agrícola será adotada em todas as cadeias produtivas agropecuárias, envolvendo desde a pesquisa até a fabricação de equipamentos. O poder público federal elaborará um plano de ações e metas para a consecução dos objetivos da política de estímulo.

A medida está prevista no Projeto de Lei 2427/20, do deputado Marcelo Brum (PSL-RS). O relator no colegiado, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), recomendou a aprovação da matéria.

Moreira destacou que, entre as vantagens relacionadas ao uso de máquinas com motorização elétrica, estão custos menores de operação e manutenção e novas possibilidades de uso de equipamentos associados que dispensam o uso de correias, tomadas de força e outras engrenagens.

“Além da importância de incentivar o desenvolvimento dessas tecnologias no Brasil, nos parece oportuno aproveitar as possibilidades de autogeração de eletricidade nas propriedades rurais por meio do aproveitamento das potencialidades de energia eólica, solar e hidráulica e também de biomassa e biogás, para o carregamento das baterias que propulsionam tratores, caminhões, máquinas e equipamentos agrícolas”, afirmou o relator.

Tramitação

A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

