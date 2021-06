Manifestação pede energia solar para todos

Um grupo formado por empresários, consumidores e entidades profissionais do setor energético promoveu manifestação nessa quarta-feira (9), em frente ao Congresso Nacional, para pedir ao Parlamento a análise do marco legal da energia solar.

Segundo os organizadores do movimento, o Projeto de Lei 5829/19, do deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), relatado pelo deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), vai promover a democratização da energia solar no País, trazendo também segurança jurídica para futuros investidores, novos empregos e uma conta de luz mais barata para os brasileiros.

