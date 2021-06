Comissões debatem situação da gerontologia no Brasil; acompanhe

A gerontologia reúne diversos campos do conhecimento que impactam a vida do idoso - (Foto: Michel Corvello/Prefeitura de Pelotas)

Audiência conjunta das comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e de Educação da Câmara dos Deputados discutem nesta quinta-feira (10) a "Gerontologia e sua importância na realidade brasileira".

O debate acontece no plenário 12, a partir das 10 horas, e pode ser acompanhado de forma virtual pelo e-Democracia. Também é possível assistir pelo YouTube.

Foram convidados para o evento, entre outros:

o especialista em gerontologia e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Vicente Faleiros;

a fisioterapeuta e docente do Curso de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, Karina Gramani Say;

a docente do curso de Gerontologia da USP, pós-doutoranda na área do Envelhecimento Ativo e diretora científica da Associação Brasileira de Gerontologia, Thais Bento Lima da Silva;

o presidente da Comissão Nacional em prol da Gerontologia e idealizador do Movimento Nacional Vidas Idosas Importam, Crismédio Costa;

a coordenadora-geral de Residências de Saúde da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, Roselle Bugarin Steenhouwer.

Confira a lista completa de convidados

A audiência foi pedida pelos deputados Tereza Nelma (PSDB-AL) e Eduardo Barbosa (PSDB-MG), e pretende debater a situação da gerontologia no Brasil.

"Visando ir além da geriatria, que analisa a saúde do idoso a partir da medicina, a gerontologia surge como um campo mais amplo e complexo, envolvendo os diversos campos do conhecimento que impactam a vida do idoso: psicologia, serviço social, nutrição, terapia ocupacional, direito, entre outros", observam os autores do requerimento.