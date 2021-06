Comissão promove novo debate sobre voto impresso

A comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/19, sobre o voto impresso, realiza nova audiência pública nesta quinta-feira (10) para discutir a adoção de cédulas físicas para eleições, plebiscitos e referendos.

O debate está marcado para as 14 horas, no plenário 2.

A audiência pública atende a requerimentos da deputada Bia Kicis (PSL-DF), autora da proposta; dos deputados do PT Arlindo Chinaglia (SP), Carlos Veras (PE) e Odair Cunha (MG); e dos deputados Ângela Amin (PP-SC), Paulo Ganime (Novo-RJ) e Pompeo de Mattos (PDT-RS).

Foram convidados:

- o ex-deputado federal Brizola Neto (RJ);

- o ex-deputado federal do Vieira da Cunha (RS);

- o jurista, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nelson Jobim; e

- o engenheiro e diretor da Associação Grita, Roberto Heinrich.

A comissão tem como relator o deputado Filipe Barros (PSL-PR), que espera poder apresentar seu parecer após as audiências públicas, provavelmente até o fim de julho.