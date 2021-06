CDR fará debate sobre o papel dos parques como indutores do turismo

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado (CDR) promove na segunda-feira (14) debate sobre o tema “O papel dos parques como indutores do turismo de lazer: estratégias para a ampliação de turistas nacionais e internacionais". A audiência, que será feita de forma remota, terá início às 18h.

Para o debate foram convidados o diretor do Departamento de Ordenamento, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo, Eduardo Tati Nóbrega; a secretária substituta da Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo, Débora Moraes da Cunha Gonçalves; a diretora executiva do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), Carolina Negri.

O debate também contará com a participação da presidente da Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil (Adibra), Vanessa Santos da Costa; do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas (Abih/AL), Ricardo André Duarte Santos; e de um representante do Ministério da Economia, a ser confirmado.

Essa audiência pública faz parte de um ciclo de debates iniciado em maio pela CDR para discutir a retomada das atividades do turismo no pós-pandemia. A iniciativa é do senador Fernando Collor (Pros-AL), presidente dessa comissão.