Câmara aprova urgência para projetos sobre educação

Professora Dorinha, autora da proposta que muda o PNE - (Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para dois projetos relacionados a temas de educação.

Um dos projetos com novo regime de tramitação é o Projeto de Lei 5625/16, da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), que muda o Plano Nacional de Educação (PNE) para incluir entre suas metas a realização de exame nacional aplicado no exterior a fim de certificar competências de jovens e adultos.

Também passa a contar com novo regime de tramitação o Projeto de Lei 1540/21, do deputado Professor Israel Batista (PV-DF), que institui a Política de Bem-Estar, Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e Valorização dos Profissionais da Educação.

Em seguida, a Ordem do Dia foi encerrada

