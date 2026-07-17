Sexta, 17 de Julho de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Moraes marca para 28 de julho depoimento de Flávio Bolsonaro à PF

Sessão é relacionada ao caso de calúnia do senador contra Lula

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/07/2026 às 13h01
Moraes marca para 28 de julho depoimento de Flávio Bolsonaro à PF
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), preste depoimento à Polícia Federal (PF) em 28 de julho, às 14h, no caso em que é acusado de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na decisão, Moraes destacou que a defesa do parlamentar e pré-candidato à Presidência da República não indicou data e horário para a realização da oitava, conforme prerrogativa do cargo. Por esse motivo, o ministro resolveu ele próprio marcar o procedimento.

No início do mês, Moraes havia aberto prazo de 10 dias para que o ato fosse realizado, mas a defesa do senador pediu, em seguida, por mais tempo, alegando ser inviável compatibilizar a agenda de Flávio.

“Impõe-se, portanto, a designação do ato por este Juízo, a fim de assegurar o regular prosseguimento das investigações”, escreveu o ministro na decisão desta sexta.

Entenda

O caso tem origem em uma postagem feita por Flávio Bolsonaro na rede social X, em que o senador fez uma associação entre Lula e o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro, que na época havia acabado de ser preso por forças dos Estados Unidos.

Na publicação, Flávio afirmou que Lula seria “delatado” por crimes como tráfico de drogas, apoio a terroristas, fraude eleitoral e lavagem de dinheiro.

Em relatório enviado ao Supremo no mês passado, a PF concluiu haver “indícios concretos” de que Flávio praticou calúnia contra Lula em decorrência de postagens feitas 3 de janeiro.

Em parecer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou ser de “especial relevância” que Flávio seja ouvido antes que eventual denúncia possa ou não ser apresentada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Há 2 minutos

Eleições: TSE assina acordo com big techs para combater desinformação

Entre as medidas está a proibição de plataformas indicarem candidatos

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

Combate aos crimes no setor de combustíveis no Rio terá ação integrada

Reunião na capital fluminense definiu e encaminhou as estratégias

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 18 horas

Tarifaço: Fachin diz que STF exercerá suas funções sem pressão externa

Presidente diz que Corte exerce suas funções baseadas na Constituição
Justiça Há 19 horas

Empresário Thiago Brennand é condenado a 31 anos de prisão por estupro

Conforme a decisão, ele terá de indenizar a vítima em R$ 100 mil

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Moraes assume presidência temporária do STF a partir desta sexta-feira

Cargo será ocupado até o final do recesso do Judiciário

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
26° Sensação
5.8 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
27° 20°
Domingo
28° 19°
Segunda
26° 19°
Terça
19° 17°
Quarta
20° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Fim da escala 6x1: empresas redesenham operações
Senado Federal Há 26 minutos

Entenda por que o voto para senador inclui mais dois nomes
Política Há 26 minutos

Congresso entra em recesso com projetos pendentes para o 2º semestre
Câmara Há 26 minutos

Comissão aprova penas mais rígidas para corridas ilegais perto de escolas e hospitais
GRANDE FINAL Há 31 minutos

Jovem de São Martinho é vice-campeã do reality show Casa do Patrão da Record

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,16%
Euro
R$ 5,84 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,718,20 -0,17%
Ibovespa
173,962,97 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 3032 (16/07/26)
08
12
23
27
42
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 7067 (16/07/26)
05
08
18
25
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3737 (16/07/26)
02
03
05
06
08
09
11
12
13
14
15
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias