CCT aprova 20 concessões e renovações para emissoras de rádio

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado (CCT) aprovou nesta quarta-feira (15) uma série de pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio.
No total foram 20 pedidos aprovados, provenientes de seis estados, que tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs). Agora esses projetos vão à promulgação da Presidência do Senado.
A maior parte desses projetos (12) se refere a rádios comunitárias — que são emissoras sem fins lucrativos e com área de cobertura restrita, destinadas a atender comunidades locais.
Quatroprojetos tratam de serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM). E outros quatro se referem a serviços de radiodifusão sonora em onda média (AM) que foram adaptados para frequência modulada (FM).
Os pedidos aprovados são os seguintes:
Rádios comunitárias
|Solicitante
|Projetos
|Local
|Relator
|Decisão
|Associação Comunitária de Comunicação Social e Educacional de Capivari
|PDL 72/2024
|Capivari (SP)
|Chico Rodrigues
Outorga autorização
|Associação Movimento Comunitário Rádio Regional Itamaracá FM
|PDL 130/2024
|Ipaussu (SP)
Chico Rodriguesntes
|Renova autorização
|Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova
|PDL 330/2023
|Porto Ferreira (SP)
|Dr. Hiran
|Renova autorização
|Associação Comunitária de Voluntários e Casais de Jardinópolis
|PDL 124/2024
|Jardinópolis (SP)
|Dr. Hiran
Renova autorização
|Associação Amigos de Arari
|PDL 489/2024
|Arari (MA)
|Dr. Hiran
Renova autorização
|Associação Comunitária Progressiva de Serrinha dos Pintos
|PDL 577/2024
|Serrinha dos Pintos (RN)
Dr. Hiran
|Renova autorização
|Associação Cultural Serra
|PDL 623/2024
|Tangará da Serr (MT)
|Dr. Hiran
Renova autorização
|Rádio FM 103 Ltda
|PDL 629/2024
|Maravilha (SC)
|Esperidião Amin
|Renova permissão
|Associação Comunitária São Francisco de Assis
|PDL 486/2025
|Abelardo Luz (SC)
|Hermes Klann
|Renova autorização
|Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Pouso Redondo
|PDL 391/2025
|Pouso Redondo (SC)
|Hermes Klann
|Renova autorização
|Associação Comunitária e Cultural de Caxambu do Sul - Acocas
|PDL 147/2024
|Caxambu do Sul (SC)
|Ivete da Silveira
Outorga autorização
|Associação Batataense Cultural - ABC
|PDL 154/2022
|Batatais (SP)
Rogério Carvalho
|Renova autorização
FMs
|Solicitante
|PROJETOS
|Local
|Relator
|Decisão
|Rádio Regional Comunicação Ltda
|PDL 98/2024
|Ribeirão Preto (SP)
|Chico Rodrigues
|Renova permissão
|Fundação Claret
|PDL 553/2023
|Batatais (SP)
|Dr. Hiran
|Renova permissão
|Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
|PDL 400/2024
|Barreirinhas (MA)
|Dr. Hiran
|Outorga permissão
|Sesal - Comunicação e Informática Ltda., atualmente denominada Rádio e Televisão Canal 29 do Paraná Ltda
|PDL 262/2025
|Ponta Grossa (PR)
|Flávio Arns
|Renova permissão
AMs que se tornaram FMs
|Solicitante
|PROJETOS
|Local
|Relator
|Decisão
|Rádio Sociedade Catarinense Ltda
|PDL 457/2024
|Joaçaba (SC)
|Esperidião Amin
|Renova concessão
|Sociedade Barrabugrense de Comunicação Ltda
|PDL 439/2024
|Barra do Bugres (MT)
|Izalci Lucas
|Renova concessão
|Rádio Mirante do Maranhão Ltda
|PDL 517/2024
|Imperatriz (MA)
|Weverton
|Renova concessão
|Rádio Piratininga de Piraju Ltda
|PDL 546/2024
|Piraju (SP)
|Weverton
|Renova concessão
.
Além disso, a CCT aprovou requerimentos de informações sobre cinco projetos que tratam de outorga ou renovação de autorização de emissoras de rádio:
Essas solicitações de informações ocorrem quando os senadores indicam falta de informações nos projetos.
A reunião da CCT desta quarta-feira foi conduzida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que é o vice-presidente do colegiado.