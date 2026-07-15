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CCT aprova 20 concessões e renovações para emissoras de rádio

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado (CCT) aprovou nesta quarta-feira (15) uma série de pedidos de concessão e renov...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/07/2026 às 19h35
CCT aprova 20 concessões e renovações para emissoras de rádio
Hamilton Mourão conduziu a reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado (CCT) - Foto: Carolina Curi/Agência Senado

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado (CCT) aprovou nesta quarta-feira (15) uma série de pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio.

No total foram 20 pedidos aprovados, provenientes de seis estados, que tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs). Agora esses projetos vão à promulgação da Presidência do Senado.

A maior parte desses projetos (12) se refere a rádios comunitárias — que são emissoras sem fins lucrativos e com área de cobertura restrita, destinadas a atender comunidades locais.

Quatroprojetos tratam de serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM). E outros quatro se referem a serviços de radiodifusão sonora em onda média (AM) que foram adaptados para frequência modulada (FM).

Os pedidos aprovados são os seguintes:

Rádios comunitárias

SolicitanteProjetosLocalRelatorDecisão
Associação Comunitária de Comunicação Social e Educacional de Capivari PDL 72/2024 Capivari (SP)Chico Rodrigues

Outorga autorização

Associação Movimento Comunitário Rádio Regional Itamaracá FM PDL 130/2024 Ipaussu (SP)

Chico Rodriguesntes

Renova autorização
Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova PDL 330/2023 Porto Ferreira (SP)Dr. HiranRenova autorização
Associação Comunitária de Voluntários e Casais de Jardinópolis PDL 124/2024 Jardinópolis (SP)Dr. Hiran

Renova autorização

Associação Amigos de Arari PDL 489/2024 Arari (MA) Dr. Hiran

Renova autorização

Associação Comunitária Progressiva de Serrinha dos Pintos PDL 577/2024 Serrinha dos Pintos (RN)

Dr. Hiran

Renova autorização
Associação Cultural Serra PDL 623/2024 Tangará da Serr (MT)Dr. Hiran

Renova autorização

Rádio FM 103 Ltda PDL 629/2024 Maravilha (SC)Esperidião AminRenova permissão
Associação Comunitária São Francisco de Assis PDL 486/2025 Abelardo Luz (SC)Hermes KlannRenova autorização
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Pouso Redondo PDL 391/2025 Pouso Redondo (SC)Hermes KlannRenova autorização
Associação Comunitária e Cultural de Caxambu do Sul - Acocas PDL 147/2024 Caxambu do Sul (SC)Ivete da Silveira

Outorga autorização

Associação Batataense Cultural - ABC PDL 154/2022 Batatais (SP)

Rogério Carvalho

Renova autorização

FMs

SolicitantePROJETOSLocalRelatorDecisão
Rádio Regional Comunicação Ltda PDL 98/2024 Ribeirão Preto (SP)Chico RodriguesRenova permissão
Fundação Claret PDL 553/2023 Batatais (SP)Dr. HiranRenova permissão
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão PDL 400/2024 Barreirinhas (MA)Dr. HiranOutorga permissão
Sesal - Comunicação e Informática Ltda., atualmente denominada Rádio e Televisão Canal 29 do Paraná Ltda PDL 262/2025 Ponta Grossa (PR)Flávio ArnsRenova permissão

AMs que se tornaram FMs

SolicitantePROJETOSLocalRelatorDecisão
Rádio Sociedade Catarinense Ltda PDL 457/2024 Joaçaba (SC)Esperidião AminRenova concessão
Sociedade Barrabugrense de Comunicação Ltda PDL 439/2024 Barra do Bugres (MT)Izalci LucasRenova concessão
Rádio Mirante do Maranhão Ltda PDL 517/2024 Imperatriz (MA)WevertonRenova concessão
Rádio Piratininga de Piraju Ltda PDL 546/2024 Piraju (SP)WevertonRenova concessão

.

Além disso, a CCT aprovou requerimentos de informações sobre cinco projetos que tratam de outorga ou renovação de autorização de emissoras de rádio:

  • PDL 582/2019 : Associação Comunitária Alvinopolense para o Desenvolvimento Artístico e Cultural - Asca, em Alvinópolis (MG);
  • PDL 1.017/2021 : Associação Comunitária de Comunicação de Alto Rio Doce, em Alto Rio Doce (MG);
  • PDL 419/2022 : Associação Comunitária Cultural Rural da Imagem e do Som de Lagamar, em Lagamar (MG);
  • PDL 123/2024 : Associação Comunitária ÁgapeMantenensede Radiodifusão, em Mantena (MG);
  • PDL 280/2024 : Associação Comunitária de Comunicação de Cana Verde - Ascocave, em Cana Verde (MG).

Essas solicitações de informações ocorrem quando os senadores indicam falta de informações nos projetos.

A reunião da CCT desta quarta-feira foi conduzida pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que é o vice-presidente do colegiado.

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- Foto: Ton Molina/Agência Senado
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