Lei cria Setembro Roxo para conscientizar sobre a fibrose cística

A Lei 15.465/26 institui o Mês Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística – Setembro Roxo.

A nova lei prevê a realização de ações durante todo o mês de setembro para conscientizar sobre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado da doença genética que afeta as secreções e compromete principalmente os sistemas respiratório e digestivo.

A campanha terá como alvos principais os gestores e os profissionais de saúde.

A proposta que deu origem à lei (PL 4368/20) é do deputado Pedro Westphalen (PP-RS) e foi aprovada pelos deputados e pelos senadores.

A norma foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (10).

Lei alterada

O texto altera a Lei 12.136/09 , que criou o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística, celebrado anualmente em 5 de setembro. A cor roxa já é adotada como símbolo mundial da causa.

O mês de setembro também é destinado à conscientização sobre: