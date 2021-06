Adiado para próxima semana debate sobre prioridades do Ministério do Turismo

Foi adiada para o próximo dia 17 a audiência pública que a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promoveria na quinta-feira (10) com o ministro do Turismo, Gilson Machado, para discutir os planos e programas prioritários da pasta neste ano. Ainda não foram informados o horário e o local da reunião.

O debate é uma iniciativa do deputado Bacelar (Pode-BA). Ele destaca que o turismo perdeu R$ 290 bilhões no Brasil em 2020 devido à pandemia de Covid-19, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

"Para mudarmos esse cenário, é importante construirmos um planejamento de trabalho que envolva também o governo. Portanto, a presença do ministro se faz essencial com o objetivo de apresentar as metas e estratégias da pasta na retomada do setor no período pós-pandemia", afirma o parlamentar.