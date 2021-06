Conselho de Ética ouve testemunhas de Daniel Silveira e Boca Aberta; acompanhe

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira (9) para ouvir testemunhas de defesa dos deputados Daniel Silveira (PSL-RJ) e Boca Aberta (Pros-PR).

A reunião acontece a partir 16 horas, no plenário 9. Assista pelo YouTube.

Daniel Silveira responde a processo por quebra de decoro (REP 8/21) movido contra ele pelos partidos Rede, Psol e PSB, no qual é acusado de ameaçar manifestantes do movimento “antifascistas” em postagem no Twitter. Silveira nega as acusações. A relatora do processo é a deputada Professora Rosa Neide (PT-MT).

As testemunhas que devem ser ouvidas são: deputada Major Fabiana (PSL-RJ), Michele Dias Alves Siqueira e Elitusalém Gomes de Freitas.

Após as testemunhas, está prevista oitiva de Daniel Silveira sobre o caso.

Agressão e invasão

Já o deputado Boca Aberta responde a processo por quebra de decoro parlamentar referente à Representação 2/19, do Partido Progressistas (PP), por uma agressão contra o deputado Hiran Gonçalves (PP-RR) e pela invasão de uma unidade de pronto-atendimento (UPA) na região metropolitana de Londrina (PR). O relator do processo é o deputado Alexandre Leite (DEM-SP).

Serão ouvidos: Alecsandro Felix da Silva, Marcelo da Silva Belchior, Ary Antunes Júnior e Marlos Wilton de Andrade.