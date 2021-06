Senado oferece curso sobre Parlamento e Política Externa

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) é o relator do PL 5.595/2020 - Leopoldo Silva/Agência Senado

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do curso "O Papel do Parlamento na Política Externa". O curso, que é gratuito, é destinado principalmente (mas não somente) a quem trabalha no setor de diplomacia e consulados das missões permanentes e transitórias em Brasília. O objetivo do curso é que as missões diplomáticas compreendam melhor o processo decisório nacional em temas que se relacionam às suas atividades de cooperação política e econômica. As inscrições se encerram no dia 17.

O curso será oferecido em formato de webinário e será ministrado pela consultora legislativa do Senado Clarita Maia. Ela destacou que os participantes terão acesso a “matérias de interesse para as relações bilaterais, entenderão as dinâmicas negociais do parlamento brasileiro e identificarão os principais stakeholders".

As aulas serão oferecidas em português (no dia 18 de junho, de manhã e de tarde) e em inglês (no dia 25 de junho, de manhã e de tarde). Será utilizada a plataforma do Microsoft Teams, à qual se pode ter acesso por computador, celular ou tablet.

Para o curso em português, inscreva-se aqui. Para o curso em inglês, inscreva-se aqui. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 17.

Clarita Maia é consultora legislativa do Senado. É doutora em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em História das Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB).

A iniciativa do curso é da Associação de Consultores Legislativos e de Orçamentos do Senado Federal, em parceria com o ILB/Interlegis, e da Ordem dos Advogados do Brasil (seccional Distrito Federal).