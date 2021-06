UnB redefine datas das provas de vestibular seriado

A Universidade de Brasília (UnB) marcou para 18 de julho a data de aplicação das provas da etapa 3 do Programa de Avaliação Seriada (PAS). Os aprovados ingressarão na universidade no segundo semestre letivo de 2021, previsto para iniciar em janeiro de 2022. Já as provas das etapas 1 e 2 ocorrerão nos dias 27 e 20 de junho, respectivamente.

Os editais com as informações específicas sobre cada etapa estão disponibilizados no site do Cebraspe, banca organizadora da prova.

Assim, a prova da 1ª etapa do Subprograma 2020-2022 (PAS 1) será realizada no dia 27 de junho. A prova da 2ª etapa do Subprograma 2019-2021 (PAS 2) será realizada no dia 20 de junho. E a prova da 3ª etapa do Subprograma 2018-2020 (PAS 3) será realizada no dia 18 de julho de 2021.

Os locais de prova estarão disponíveis na página de cada Subprograma a partir do dia 16 de junho, para candidatos do PAS 1; do dia 14 de junho, para candidatos do PAS 2; e do dia 5 de julho para candidatos do PAS 3.

O cronograma do PAS previa originalmente a aplicação das provas do PAS 1 e PAS 2 no mês de março de 2021. No entanto, em janeiro, a UnB adiou a aplicação das provas devido ao agravamento da pandemia. A aplicação do PAS 3, que também ocorreria em março, foi inviabilizada pelo decreto n. 41.874 do Governo do Distrito Federal, que estabeleceu o lockdown como medida para frear o contágio pelo novo coronavírus.

Guia

Para orientar os candidatos, está disponível o Guia do PAS. A publicação deve facilitar o entendimento das regras do programa, sendo uma orientação complementar aos editais. Outras informações podem ser obtidas no site da seleção ou na Central de Atendimento ao Candidato, de segunda a sexta, das 8h às 19h pelo telefone (61) 3448 0100 ou pelo e-mail [email protected]