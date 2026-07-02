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Travessias de balsa seguem normais entre Barra do Guarita e Itapiranga, Porto Soberbo e Tiradentes do Sul

Serviço entre Barra do Guarita e Itapiranga funciona normalmente e a travessia noturna segue até a meia-noite. Em Porto Soberbo e Tiradentes do Sul, operação também continua sem interrupções, apesar da elevação do nível do Rio Uruguai.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
02/07/2026 às 10h54
Travessias de balsa seguem normais entre Barra do Guarita e Itapiranga, Porto Soberbo e Tiradentes do Sul
(Foto: Jandir Rossa (Bengué)

As travessias de balsa sobre o Rio Uruguai seguem operando normalmente nesta quinta-feira (2), trazendo tranquilidade para moradores, trabalhadores e transportadores que utilizam diariamente as ligações entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a Argentina. 

Entre Barra do Guarita e Itapiranga, o serviço funciona normalmente durante todo o dia, com a operação noturna mantida até a meia-noite, sem registro de interrupções. Já na travessia entre Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul, e El Soberbio, na Argentina, o transporte também segue liberado. 
No local, o nível do Rio Uruguai era de 5,70 metros na manhã desta quinta-feira, abaixo da cota de atenção, que é de 8 metros. 

Apesar da tendência de elevação do rio em razão das chuvas registradas nos últimos dias, as equipes responsáveis acompanham a situação de forma permanente e, até o momento, não há necessidade de suspensão das operações. A orientação é para que os usuários acompanhem eventuais atualizações caso o nível do rio continue subindo.

 

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