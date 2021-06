Alessandro acusa Heinze de informações falsas na CPI e aciona Conselho de Ética

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) informou na terça-feira (8), durante reunião da CPI da Pandemia, que entrou com uma representação no Conselho de Ética contra o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) por disseminação de informações falsas nas reuniões da comissão. Heinze, por sua vez, disse ter confiança nos dados que apresenta.

Na representação, Alessandro informa que seu colega Luis Carlos Heinze "tem utilizado de forma indevida" seu espaço na CPI "para divulgar informações falsas, manipulando dados e fatos a fim de defender suas crenças ideológicas". Ainda segundo o texto, "o processo de desinformação desencadeado" por Heinze "tem implicações nefastas diante da grande repercussão da CPI no país".

Segundo Alessandro, entre as informações falsas divulgadas por Heinze está a divulgação de supostos estudos científicos recomendando o “tratamento precoce” contra a covid-19, com remédios sem comprovação científica contra o vírus como hidroxicloroquina e ivertmectina.

Após ser informado por Alessandro sobre a representação, Heinze negou que tenha divulgado informações falsas.

— As minhas informações não são falsas. Pode entrar com representação, sem problema nenhum — disse Heinze.

Conselho de Ética

Presidido pelo senador Jayme Campos (DEM-MT), o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado não se reúne desde 2019, antes da pandemia, e não há previsão de reuniões até o momento.

É o Conselho de Ética que recebe e analisa previamente representações ou denúncias feitas contra senadores, que podem resultar em medidas disciplinares como advertência, censura verbal ou escrita, perda temporária do exercício do mandato e perda do mandato.

O conselho é constituído por 15 membros titulares e igual número de suplentes.