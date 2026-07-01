Quarta, 01 de Julho de 2026
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mais de 30 rodovias paulistas têm pedágio reajustado nesta quarta

Reajuste considera IPCA entre junho de 2025 e maio de 2026, de 4,72%

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/07/2026 às 16h17
Mais de 30 rodovias paulistas têm pedágio reajustado nesta quarta
© Arquivo/Agência Brasil

As tarifas de pedágio serão reajustadas em mais de 30 rodovias administradas por concessionárias em São Paulo a partir desta quarta-feira (1º) .

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o reajuste é com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2025 e maio de 2026, de 4,72%, seguindo as regras previstas nos contratos de concessão realizados pelo governo estadual até 2017 .

Desde 1998, início do Programa de Concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho.

Os novos pórticos do Siga Fácil fazem parte das concessões mais recentes, que cobram por trecho percorrido, e não entram no reajuste dos contratos antigos, que serão aplicadas a partir de 1º de julho. Em algumas dessas concessões, a tarifa até cai: na Rota Mogiana, a praça de Jaguariúna passa de R$ 17,60 para R$ 8,80 a partir de 1º de julho, com reduções também em outras praças da região.

“As concessões mais recentes já contemplam o sistema Siga Fácil, com instalação de pórticos eletrônicos que fazem a leitura automática da tag ou placa do veículo, economizando tempo e permitindo a cobrança de tarifas proporcionais por trecho, com justiça tarifária. Para esses contratos, os reajustes ocorrem na data de aniversário das assinaturas”, informa o governo estadual.

De acordo com o governo estadual, o reajuste não vale para todas as rodovias do estado, só para os contratos das concessionárias das 1ª e 2ª fases do Programa Estadual de Concessões, além das concessionárias Rodoanel Oeste, SPMAR, Tamoios e Entrevias (com reajuste a partir de 6 de julho), conforme a homologação da Artesp. As demais concessões reajustam os valores dos pedágios em outras datas ao longo do ano.

O governo esclareceu ainda que para a Rodovia dos Tamoios, foi homologado reajuste provisório de 5,08%, já que o contrato prevê a utilização do IPCA de junho como índice de reajuste.

O indicador é divulgado ao longo de julho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e após essa divulgação a Artesp refará os cálculos para verificar se será necessário algum ajuste na tarifa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© COPABASE/Divulgação
Economia Há 4 horas

Mercado financeiro abre espaço às iniciativas que preservam a floresta

Setor da sociobioeconomia movimenta R$ 2,7 trilhões no Brasil

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Gasolina também deve acompanhar tendência internacional de queda

Com petróleo mais barato, Petrobras já reduziu diesel e QAV
Economia Há 10 horas

Com alívio da guerra, Petrobras reduz preço do querosene de aviação

Índice foi 14,5% e passa a valer já neste dia 1º

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 12 horas

Plano Safra terá foco em transição ecológica, diz ministra

Fernanda Machiaveli falou hoje no programa Bom Dia, Ministra

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 12 horas

“Fizemos o Plano Safra voltado à transição ecológica”, diz ministra

Fernanda Machiaveli falou hoje no programa Bom Dia, Ministra

Tenente Portela, RS
17°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
17° Sensação
0.12 km/h Vento
99% Umidade
100% (14.41mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Quinta
16°
Sexta
11°
Sábado
16°
Domingo
20°
Segunda
15° 12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

Lei reconhece Ayrton Senna como Herói da Pátria
Saúde Há 12 minutos

Nísia Trindade lança livro sobre bastidores da covid-19
Esportes Há 12 minutos

Inglaterra elimina RD Congo com dois gols de Kane e avança às oitavas
Câmara Há 48 minutos

Comissão debate importância de dados oficiais sobre a população LGBTQIA+; participe
Senado Federal Há 48 minutos

Hospitais deverão adotar medidas de prevenção ao tromboembolismo venoso

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,00%
Euro
R$ 5,93 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 331,057,27 -0,58%
Ibovespa
171,688,61 pts -0.2%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7053 (30/06/26)
02
15
54
63
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3723 (30/06/26)
02
04
05
06
07
10
12
15
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias