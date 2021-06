Cancelado debate sobre qualidade da internet na região Norte

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia cancelou o debate que faria nesta quarta-feira (9) sobre a qualidade do serviço de internet oferecido na região Norte.

A audiência havia sido proposta pelo deputado Sidney Leite (PSD-AM).

Ele cita estudo feito pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), segundo o qual a maior preocupação está no acesso à internet em escolas rurais, que no Norte é de apenas 14%. "Uma opção para solucionar este impasse seria o acesso por redes públicas, ofertadas gratuitamente pelos municípios. No entanto, o Norte possui os piores indicadores, com apenas 36 telecentros e 38 prefeituras com conexão gratuita via wi-fi", observou.

A comissão ainda não marcou nova data para debater o assunto.