Senado aprova criação da Frente Investe Brasil

O Senado aprovou, nesta terça-feira (8), o substitutivo do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) ao Projeto de Resolução do Senado (PRS) 32/2021, que institui no Congresso Nacional a Frente Parlamentar em Apoio aos Investimentos Estrangeiros para o Brasil, apelidada de “Frente Investe Brasil”. A matéria vai à promulgação.

A Frente Investe Brasil terá objetivo de atuar na promoção dos investimentos estrangeiros. Será integrada, inicialmente, por senadores que assinarem a ata de instalação, sendo facultada a adesão posterior de outros parlamentares.

O autor do proposta de criação da frente parlamentar, senador Izalci Lucas (PSDB-DF), apontou a importância de buscar investimentos estrangeiros para o país, especialmente para o Distrito Federal, que o parlamentar diz sofrer grandes dificuldades.

— Talvez seja a unidade da federação com maior índice de desemprego, nós somos muito dependentes de servidores públicos. Mas, o objetivo é exatamente ter a participação no Senado de todos os estados — disse.

InvestBrasil

Inicialmente, pela proposta de Izalci Lucas, seria criada uma frente parlamentar em apoio ao Instituto Brasil de Investimentos e Cooperação Internacional (Instituto InvestBrasil), uma ONG que atua na atração de investimentos estrangeiros e cooperação internacional. Mas Nelsinho Trad observou ser conveniente criar “uma frente parlamentar de apoio a uma instituição do setor privado, ainda que sem fins lucrativos, criada pela vontade de seus associados”. Portanto, ele abriu o escopo da frente para atração de investimentos estrangeiros no geral.

Para ele, a frente “deve ter objeto amplo e atuação diversificada, apoiando todas as iniciativas e proposições que aumentem o volume e a qualidade do investimento estrangeiro no Brasil”, disse.

“A importância do investimento estrangeiro para o desenvolvimento do Brasil é indiscutível, não só por seus efeitos no balanço de pagamentos, mas também pelo fato de que, em geral, traz novas tecnologias, novos métodos de produção e, com isso, aumenta a produtividade de nossa economia e expande mercados... a criação de frente parlamentar voltada a atuar na promoção do investimento estrangeiro em um mundo cada vez mais complexo e exigente é, portanto, altamente meritória”, concluiu.