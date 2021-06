Comissão da Covid-19 discute desafios sociais durante e após pandemia

A Comissão Temporária da Covid-19, que acompanha as ações de combate à covid-19, realiza audiência pública nesta sexta-feira (11) para debater as necessidades econômicas e sociais da população, tanto durante a pandemia quanto depois dela. Os convidados também deverão discutir a situação dos sistemas de saúde.

Estão confirmadas as presenças dos economistas Ricardo Paes de Barros, professor do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) e um dos criadores do programa Bolsa Família; e Marcelo Neri, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e autor de pesquisa sobre a queda na renda e o aumento da desigualdade trabalhista provocada pela pandemia. Também foi convidado um representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que ainda não confirmou um nome.

Também comparecerão à audiência dois representantes do Ministério da Saúde: Arionaldo Bonfim Rosendo, subsecretário de Planejamento e Orçamento da pasta, e Dárcio Guedes Junior, diretor do Fundo Nacional de Saúde (FNS). Além disso, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) deverá enviar um representante.

A Comissão Temporária da Covid-19 é presidida pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO) e tem como relator o senador Wellington Fagundes (PL-MT).

A audiência será remota, com os convidados participando por videoconferência, e aberta à participação dos espectadores por meio do Portal E-Cidadania.