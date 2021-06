Deputados aprovam urgência para projeto que isenta de IPI capacete usado em pacientes com Covid-19

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 742/21, do deputado Capitão Wagner (Pros-CE), que reduz a zero, durante este ano, as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o capacete Elmo, suas partes, peças e produtos similares.

Desenvolvido ano passado no Ceará, por meio de uma parceria entre centros de pesquisa e o setor privado, o capacete Elmo é um equipamento de baixo custo usado no tratamento de pacientes com insuficiência respiratória provocada pela Covid-19.

