A Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência para o Projeto de Lei Complementar PLP 191/15, do Senado, que torna explícito, na legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) a incidência do tributo sobre serviços de monitoramento e rastreamento de veículos e carga.

